Conmoción en Argentina por el femicidio de una joven de 18 años, asesinada a puñaladas por su expareja que es policía

La joven de 18 años lo había denunciado por violencia, además había enviado audios a sus amigas en los que decía: "Me quiero ir de acá amiga, tengo mucho miedo”.

La joven Úrsula Bahillo fue asesinada el pasado lunes en la localidad de Rojas, en la provincia de Buenos Aires.

Había denunciado a su exnovio, el oficial de la policía bonaerense Matías Ezequiel Martínez, por violencia de género, quien es el único sospechoso y detenido por el crimen hasta el momento.

Según informa el canal de noticias TN, en las últimas horas se conocieron chats y mensajes de audio que envió por WhatsApp la joven, y que dejaban en evidencia que el acusado la golpeaba, maltrataba, y la había amenazado de muerte.

El primer registro fue una serie de audios que la joven le envió a una amiga el 16 de noviembre de 2020, unos 76 días antes de ser asesinada:

“Me siento muy mal, amiga, no doy más. Te juro que estoy muy triste. Me dijo que me va a matar. No aguanto más. Casi me quebró la mano, no puedo mover la muñeca”.

“Me quiero ir de acá amiga, tengo mucho miedo”.