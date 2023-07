Córdoba: adolescente de 14 años fue asesinado y el sospechoso es su mejor amigo; "quiero entender qué pasó, no caigo", dijo el padre de la víctima

Según informaron medios argentinos, Joaquín Sperani salió de su casa el pasado jueves en la tarde hacia el centro educativo en el que estudiaba. Y esa fue la última vez que se lo vio.

Un adolescente de 14 años fue asesinado en la provincia argentina de Córdoba y su mejor amigo está detenido como presunto autor del crimen.

Según informaron medios del país vecino, Joaquín Sperani salió de su casa el pasado jueves en la tarde hacia el centro educativo en el que estudiaba. Y esa fue la última vez que se lo vio.

Tras un largo operativo de búsqueda, su cuerpo apareció el domingo en una casa abandonada, ubicada a pocos metros del centro educativo al que se dirigía. Las primeras pericias indican que falleció tras recibir un golpe en la cabeza con un objeto contundente.

Luego de encontrado el cuerpo, la Policía detuvo al único sospechoso hasta ese momento: el mejor amigo de la víctima. Se trata de un adolescente, también de 14 años, que fue visto en una grabación de una cámara de seguridad junto al joven asesinado.

Tras varias declaraciones contradictorias, finalmente el adolescente confesó el crimen. “La confirmación me llegó hace algunos momentos, de parte del comisario, quien dijo que mientras yo estaba en la Fiscalía, él estaba declarando abajo. Cuando recibo la noticia, fue desgarrante para mí y para mi señora. Ahí fue el momento que él declaró, que dijo ‘sí, yo lo maté a Joaquín’”, contó el padre del joven asesinado en diálogo con Crónica TV. “Qué pasó es lo que quiero entender. Todavía no caigo de que ocurra algo así cuando eran íntimos amigos, con quien jugábamos juntos, nos juntábamos en casa con la familia y ahora me hace una cosa así... En ningún momento sospeché de él”, agregó.