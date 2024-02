Cuestionamientos al gobierno ruso por muerte del opositor Navalni en la cárcel: "Obviamente ha sido asesinado", dijo Zelenski

"Probablemente ha pagado su valentía con la vida", dijo el canciller alemán, Olaf Scholz.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este viernes que el líder opositor ruso Alexéi Navalni, "obviamente ha sido asesinado" en la prisión rusa en la que se encontraba, porque al presidente de Rusia, Vladímir Putin, no le importa quien muera con tal de mantenerse en el poder.

"Es muy lamentable que Alexéi Navalni haya muerto en prisión. Para mí es obvio: fue asesinado", dijo en una rueda de prensa tras reunirse con el canciller alemán, Olaf Scholz.

También el canciller alemán lamentó como "terrible" la muerte de Navalni y dijo que pagó su valentía con la vida cuando regresó a Rusia tras recuperarse en Berlín de un envenenamiento.

"Es algo muy desconcertante. Conocí a Navalni en Berlín cuando intentaba recuperarse" en una clínica de la capital alemana del envenenamiento que sufrió con un agente tóxico en 2020, señaló al inicio de la rueda de prensa con con Zelenski.

Navalni regresó en 2021 a Rusia con el argumento de que desde el exterior no iba a poder luchar eficazmente por un cambio en su país.

"Probablemente ha pagado su valentía con la vida", recalcó Scholz, quien dijo que está en el pensamiento con la esposa de Navalni y sus dos hijos.

"Sabemos qué régimen es este" en Rusia con Vladímir Putin, sentenció Scholz, quien dijo que es "algo muy terrible", sobre todo también porque es una señal de cuánto ha cambiado Rusia a peor. "Desde hace tiempo ya no es una democracia", enfatizó Scholz.

El primer ministro británico Rishi Sunak lamentó el viernes la "inmensa tragedia" que representa para el pueblo ruso la muerte del opositor.

"Es una terrible noticia. Como el más feroz defensor de la democracia en Rusia, Alexéi Navalni mostró una increíble valentía toda su vida. Pienso en su esposa y en el pueblo ruso, para quienes es una inmensa tragedia", escribió en X el jefe del Ejecutivo británico.

This is terrible news. As the fiercest advocate for Russian democracy, Alexei Navalny demonstrated incredible courage throughout his life.

My thoughts are with his wife and the people of Russia, for whom this is a huge tragedy. https://t.co/AQvQQW5GBh

— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 16, 2024