"Cuiden lo que tienen: Lula es grandioso, pero no es mago", dijo Mujica junto al presidente brasileño en un evento con estudiantes en Brasil

El expresidente José Mujica visitó Brasil para reunirse con el mandatario de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, y participar junto a él en el quincuagésimo noveno Congreso de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE).

En su oratoria, el presidente brasileño afirmó que Brasil conoció el fascismo durante el gobierno de su antecesor, Jair Bolsonaro. Lula señaló que volvió al poder, después de haber gobernado entre 2003 y 2010, "para recuperar la democracia y la calidad de vida del pueblo (...) porque la democracia nos permite vivir en la diversidad".

Para Lula, Brasil "será grande y protagonista nuevamente", y recordó que cuando estuvo preso durante 580 días y las personas hacían vigilia en las afueras de la cárcel sintió el compromiso por la "causa con el pueblo brasileño".

Mujica, por su parte, le dijo a los estudiantes brasileños que "cuiden la democracia" porque "Brasil es un país gigantesco y tiene que aprender a colaborar con el resto de América".

"Cuanto más desunidos, más dominados estaremos. Cuiden de la democracia, porque es fácil perderla y es difícil volverla a ganar", expresó Mujica, quien fue ovacionado por los estudiantes, y agregó: "Cuiden lo que tienen. Lula es grandioso, pero no es mago. A los gobiernos populares no solo se les pide, se les ayuda, porque los obstáculos que tienen por delante no son sencillos. Fácil es reclamar, pero también hay que comprometerse y dar".

Antes del evento, Lula recibió a Mujica en el Palacio de Planalto y hablaron sobre el "contexto político sudamericano y sobre la retomada de la integración regional, el potencial del comercio y el combate a la desindustrialización", según un comunicado de la Presidencia.