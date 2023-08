"¿De qué color traes la ropa interior?": excompañera de trabajo de Rubiales denunció humillaciones del presidente del fútbol español

"Venga, a ver, que has venido a ponerte las rodilleras", fue otra de las frases que Tamara Ramos mencionó que le dijo el presidente del fútbol español.

Tamara Ramos, directora general de uno de los sindicatos de futbolistas españoles (Futbolistas ON), denunció este miércoles que tiempo atrás sufrió humillaciones de parte del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, actualmente en el centro de la escena por su beso en la boca a una jugadora campeona del mundo durante la entrega de medallas el pasado domingo.

"He sufrido humillaciones, golpes (en la mesa), palabras que no puedo repetir, ha sido una barbaridad. No me sorprende en absoluto porque lo conozco desde hace muchísimos años y le he sufrido, lo que me ha extrañado es que lo haga en público", dijo al medio español El Programa del Verano. Ramos trabajó junto a Rubiales cuando se desempeñaban en AFE, el principal sindicato de jugadores de fútbol en España.

Ramos mencionó un par de comentarios que Rubiales le dijo en reuniones con figuras del fútbol español como Iker Casillas, Sergio Busquets y Gerard Piqué. "Venga, a ver, que has venido a ponerte las rodilleras" y "¿de qué color traes hoy la ropa interior?", fueron las dos frases mencionadas.

"Siendo mujer en el mundo de futbol que somos pocas y con el poder que él ostenta (...) ahora es más fácil que me crean", lamentó la directora general de Futbolistas ON, y contó que en su salida de AFE (donde trabajaba como directora de marketing) la pasó "fatal".

Rubiales está en la cuerda floja desde el domingo, cuando besó a Jennifer Hermoso en la entrega de las medallas como campeonas del Mundial femenino. Pidió disculpas, pero incluso el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió que dé "más pasos". Este miércoles, además, se manifestó al respecto el primer presidente de un club español (Getafe), que pidió su salida.