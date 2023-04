"Dejás tu celular en el auto...": qué dijo el actor y cantante Drake Bell tras ser localizado a salvo

En un primer comunicado, las fuerzas del orden de la citada ciudad habían alertado de su desaparición y de la posibilidad de que su vida corriera peligro.

El cantante y actor estadounidense Jared Drake Bell, de 36 años, que fue reportado como desaparecido en el estado de Florida y se temía que pudiera estar en peligro, fue hallado este jueves y se encuentra en buen estado, confirmaron las autoridades policiales.

La Policía de Daytona Beach, en el noreste de Florida, tras varias horas sin que se supiera nada acerca del paradero del popular actor, confirmó en una actualización este jueves a la noche en las redes sociales que "agentes del orden público están en contacto con Bell" y que "está a salvo".

Pocos después de conocerse la noticia de que Bell estaba bien, el propio artista se expresó a través de Twitter: "Dejás tu celular en el auto y no contestás por la noche, y esto?".

You leave your phone in the car and don’t answer for the night and this? 😂

— DrakeBell.ethᵍᵐ (@DrakeBell) April 13, 2023