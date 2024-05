"Depende de ti" y "listo para la pelea": Biden retó a Trump a dos debates antes de las elecciones y el expresidente aceptó

De concretarse, los debates serían en junio y en setiembre, antes de las elecciones de noviembre.

El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, desafió el miércoles a Donald Trump a realizar dos debates antes de las elecciones de noviembre, en las que ambos buscan llegar a la Casa Blanca, y su rival republicano aceptó de inmediato.

"Estoy listo y con ganas", replicó Trump en su red Truth Social al desafío de Biden. "Vamos, listos para la pelea", añadió el republicano.

Tras meses de incertidumbre sobre si los tradicionales debates se realizarían para esta ocasión, Biden le propuso a Trump realizar dos encuentros.

"Dame un gusto, amigo. Estoy listo para hacerlo incluso dos veces", declaró el presidente en un video publicado en X.

Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hasn’t shown up for a debate.

Now he’s acting like he wants to debate me again.

— Joe Biden (@JoeBiden) May 15, 2024