"Diego fue el que me llevó a las drogas": el testimonio de la mujer que fue pareja de Maradona cuando era adolescente

Álvarez contó cómo el exfutbolista le insistió para que consumiera cocaína y la llevó a operarse los senos en Buenos Aires cuando era adolescente.

En las últimas horas se conoció el testimonio de Mavys Álvarez, una mujer que cuando era adolescente fue pareja de Diego Armando Maradona, mientras el jugador argentino -fallecido en noviembre de 2020- se encontraba en Cuba para tratar su adicción a las drogas.

Tras 20 años sin hablar sobre la relación abusiva, Álvarez dio detalles sobre el vínculo que tuvo con el exfutbolista desde que tenía 16 años, en el año 2000.

Contó que fue un desconocido que la vio en la calle quien insistió en que tenía que conocer a Maradona y los presentó en un hotel. En ese momento estaba prohibido que los ciudadanos cubanos ingresaran a los hoteles, pero quienes la llevaron dijeron que era italiana para que pudiera entrar.

"Me habían dicho que él estaba muy deprimido por una novia que había dejado en ese entonces y que necesitaban que saliera a comer o algo para que no pensara tanto en eso", dijo la mujer, que aseguró que no ejercía la prostitución.

En la entrevista con América TeVé de Miami relató cómo el ídolo del fútbol insistió para que comenzara a consumir cocaína. "Diego fue el que me llevó a las drogas", afirmó.

"En varias ocasiones trató, él insistía. Fue después que llevábamos unos seis meses de relación. Se sentía solo, insistió mucho, todos los días y llegó un punto en que probé cocaína con tal de que me dejara tranquila", relató.

"No podía parar, estaba adicta", agregó. Álvarez relató que llegó a estar internada por el consumo de drogas, debido a una deshidratación.

"La vida con él era muy loca, todos los días en las discotecas", indicó. "Siento vergüenza, de haber vivido cierta parte de mi vida, que fue esto. Me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso", comentó.

La mujer también contó que el exfutbolista le habló sobre orgías y le insistió durante su relación para que se operara los senos. "Él empezó a hablarme del tema de si no quería agrandarme los senos, que me vería mucho mejor con los senos agrandados. Quería que me operara en Cuba, en la casa donde estábamos y yo le dije que no, tenía miedo de que la cirugía saliera mal. Él decidió hacérmelo en Argentina", afirmó.

En ese momento Álvarez viajó sin la autorización de sus padres. El traslado a Buenos Aires fue posible porque en Cuba obtuvieron un permiso especial de Fidel Castro.

Consultada sobre por qué decidió esperar tanto tiempo para hablar, respondió: "Tenía miedo de que hubiera una represión de parte de él o de parte del gobierno de Cuba".