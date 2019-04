Diputados británicos buscan una alternativa viable al Brexit de May

La Cámara de los Comunes arrebató al gobierno el control de la agenda parlamentaria para votar sobre ocho propuestas alternativas el pasado miércoles.

Los diputados británicos intentan ponerse de acuerdo este lunes sobre una alternativa viable al acuerdo de Brexit negociado por la primera ministra Theresa May y cuyo repetido rechazado por el Parlamento parece estar agotando la paciencia de sus socios europeos.

La Cámara de los Comunes arrebató al gobierno el control de la agenda parlamentaria para votar sobre ocho propuestas alternativas el pasado miércoles.

Ninguna de ellas logró una mayoría, por lo que este lunes los parlamentario votan de nuevo para elegir entre las más populares, encabezadas por la posibilidad de dejar el país dentro de una unión aduanera con la UE.

El objetivo de la maniobra: salir del actual punto muerto, que se produce ya fuera de la fecha inicialmente prevista para el divorcio -29 de marzo de 2019- y a menos de dos semanas del nuevo límite impuesto por Bruselas para encontrar una solución, el 12 de abril.

“Tenemos esperanza”, afirmó el lunes el diputado conservador Nick Boles, uno de los artífices de esta iniciativa. “Lo que cuenta es que alcancemos una mayoría estable en la Cámara de los Comunes, con todos los partidos”, dijo a la BBC, recordando que el gubernamental Partido Conservador sufre fuertes divisiones internas sobre el Brexit.

El voto de los diputados solo tiene valor indicativo y May ya advirtió que se opondría a todo resultado que tienda hacia un mercado único o una unión aduanera europea que impida a Londres llevar a cabo una política comercial autónoma tras el Brexit.

Sin embargo, el ministro de Justicia, David Gauke, consideró el domingo que no sería “viable” que el gobierno ignorase la voluntad de los parlamentarios, quienes, por otra parte, ya amenazaron con aprobar de urgencia una proposición de ley para obligar, si es necesario, al ejecutivo a implementar la decisión de la mayoría parlamentaria.

El consejo de ministros se reunirá el martes por la mañana para discutir sobre el resultado de esta votación y decidir si cree posible convocar el miércoles o el jueves una nueva votación sobre el impopular acuerdo negociado por May con Bruselas, que los parlamentarios ya rechazaron tres veces: el pasado viernes, el 12 de marzo y el 15 de enero.

– “Indisciplina en el gabinete” –

May dirige un gobierno muy dividido sobre el Brexit: “este es el peor ejemplo de indisciplina en el gabinete de la historia política británica”, dijo en una declaración muy inhabitual Julian Smith, encargado de la disciplina de partido entre los tories.

Pero necesita desesperada encontrar una solución ya que debe presentar sus planes a la UE en una próxima cumbre convocada el 10 de abril en Bruselas por unos dirigentes europeos cuya paciencia se está “agotando”, según declaró el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

“El Brexit es un espectáculo lamentable, y lo digo de forma nada diplomática”, declaró el ministro alemán de Relaciones Europeas, Michael Roth, este fin de semana.

Por su parte, el eurodiputado Guy Verhofstadt, referente del Brexit en el Parlamento Europeo, llamó el lunes a los legisladores británicos a “encontrar un compromiso hoy y acabar con el caos”.

El viernes, May dejó planear la perspectiva de elecciones anticipadas. Pero estas podrían resultar catastróficas para su Partido Conservador. Según un sondeo publicado el domingo por The Mail on Sunday, el Partido Laborista, principal formación de oposición, lideraría el resultado con 41% de los votos, cinco puntos más que la formación gubermental.

May ya había convocado a elecciones anticipadas en junio de 2017, esperando ampliar su autoridad antes de emprender las negociaciones con la UE. Pero el resultado fue un revés y tuvo que aliarse al pequeño partido norirlandés DUP para poder gobernar.

Pese a que volvió a perder la votación del viernes, el acuerdo de May obtuvo el apoyo de más diputados que en las votaciones anteriores. Uno de sus portavoces afirmó que esto es la prueba de que van “en la buena dirección”, haciendo pensar que la líder conservadora podría volver a someter el texto a los diputados antes de volver a Bruselas.

Allí, May podría también solicitar un nuevo aplazamiento, más largo, de la fecha de salida pero eso obligaría a Reino Unido a participar en las elecciones europeas de mayo.

(AFP)