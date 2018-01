Donald Trump en el centro de las críticas por referirse a Haití, El Salvador y naciones africanas como “países de mierda”

Donald Trump se encontraba este viernes en medio de un escándalo de alcance planetario por decir “países de mierda” al referirse a Haití, El Salvador y a naciones africanas, declaración que un alto funcionario de la ONU denunció como “racista”.

Trump recurrió en la mañana a su arma favorita, la red Twitter, para defenderse y negar haber dicho eso, pero rápidamente fue desmentido por un senador del partido Demócrata que estuvo en la reunión y confirmó lo ocurrido.

En un primer mensaje, Trump admitió que en una reunión el jueves en la Casa Blanca para discutir sobre inmigración se dijeron cosas “duras”, pero aseguró que “ese no fue el lenguaje utilizado”.

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made – a big setback for DACA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018