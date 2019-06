Donald Trump inició su visita de tres días al Reino Unido

Antes de su llegada escribió un tuit ofensivo sobre el alcalde de Londres y se convocaron grandes manifestaciones contra su presencia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó este lunes una visita oficial a Reino Unido, la primera tras un intento frustrado en julio pasado que se transformó en una simple visita de trabajo debido a masivas protestas que sacaron a decenas de miles de londinenses a las calles para denunciar al mandatario como “misógino, homófobo, xenófobo”.

Trump y su esposa Melania fueron recibidos al mediodía en el Palacio de Buckingham con toda la pompa que corresponde a una visita de Estado. Más tarde el segundo hijo de la reina, el príncipe Andrés, acompañó a Trump a la Abadía de Westminster, donde depositó una corona en la tumba del guerrero desconocido. El día culminó con un banquete de estado en el Palacio de Buckingham.

El Reino Unido espera que la visita consolide la denominada relación especial entre los dos países y siente las bases para un acuerdo comercial posterior al Brexit. También en esta oportunidad se convocaron grandes manifestaciones contra su presencia, en particular este martes, día en que el mandatario se reunirá con la primera ministra Theresa May.

Minutos antes de llegar a Londres, el presidente de EE UU calificó en duros términos al alcalde de la ciudad, el laborista Sadiq Khan, a quien definió como un alcalde terrible para Londres, un perdedor que debería concentrarse en la ola de criminalidad de la ciudad y no en mí…”, según escribió Trump en Twitter cuando estaba a punto de aterrizar. 24 horas antes, Khan había relacionado a Trump con el fascismo. El enfrentamiento entre Khan y Trump viene de lejos.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019