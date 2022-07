Ecologistas se "pegaron" las manos a una obra de arte de Botticelli en un museo italiano en protesta contra energías no renovables

El museo indicó que la obra no sufrió daño alguno.

Activistas ecologistas protagonizaron una protesta pacífica en la sala de la Galería de los Uffizi en Florencia (centro de Italia) que alberga las obras de Sandro Botticelli y pegaron sus manos con pegamento instantáneo al cristal que protege "La Primavera", uno de los más célebres cuadros del autor, que no sufrió daños.

Los activistas, dos mujeres y un hombre, entraron en el museo tras pagar la entrada, pero al llegar a la sala de Botticelli, donde primero desplegaron una pancarta con el lema "Last Generation No Gas No Coal" (Última generación No al gas No al carbón) y después "se pegaron" a la obra.

Climate activists glued their hands to Botticelli’s ‘Primavera’ at the Uffizi in Florence today. No damage was caused to the Renaissance masterpiece thanks to its protective glass.pic.twitter.com/eXpFQe33a9

— Wanted in Rome (@wantedinrome) July 22, 2022