EE.UU. apoya oficialmente la liberación de las patentes de las vacunas contra Covid-19

Pese a la importancia de los derechos de protección intelectual, Washington “apoya la exención de esas protecciones para las vacunas para el Covid-19”, anunció la representante comercial de Estados Unidos Katherine Tai en un comunicado que divulgó en su cuenta de Twitter.

These extraordinary times and circumstances of call for extraordinary measures.

The US supports the waiver of IP protections on COVID-19 vaccines to help end the pandemic and we’ll actively participate in @WTO negotiations to make that happen. pic.twitter.com/96ERlboZS8

