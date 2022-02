“El consumo mata”: la publicación de Aníbal Fernández contra Berni, que luego borró

El jerarca bonaerense había pedido que quienes hubieran comprado cocaína en las últimas 24 horas, la descartaran, porque estaba en riesgo su salud.

El ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández, publicó en redes sociales una chicana contra su par de la provincia de Buenos Aires, el opositor Sergio Berni, por los casos de cocaína adulterada, que hasta la noche del miércoles ya había sumado 20 fallecidos y 74 hospitalizaciones.

No obstante, Fernández borró el mensaje de Twitter, Instagram y Facebook luego de recibir decenas de comentarios críticos, incluso del propio aludido.

Horas antes, Berni había pedido que quienes hubieran comprado cocaína en las últimas 24 horas, la descartaran, porque estaba en riesgo su salud.

A propósito de esta solicitud, Fernández publicó una imagen en la que se ven las banderas de Uruguay, Estados Unidos, Noruega, Rusia y Brasil, todas ellas acompañadas con la leyenda "el consumo de drogas mata". Al final, sin embargo, se lee "el que compró droga las últimas 24 horas descártela porque es de la mala”, al costado del pabellón argentino.

"No me causa nada de gracia", retrucó el ministro de seguridad bonaerense, según reconstruyó el diario Clarín.

"Estamos ante un gran problema donde están muriendo bonaerenses. Si tiene alguna frase mejor que evite muera gente, que lo haga... o capaz es una sensación, nomás", apuntó, trayendo a colación la palabra que Fernández usó para referirse a la inseguridad en Argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Berni también acotó que él no está "en las chiquitas", y que desde Moscú (Rusia) el gobernador Axel Kicillof le había delegado la responsabilidad de preocuparse "contrarreloj" por la salud de los 17 millones de bonaerenses. "En mi corto intelecto fue lo único que se me ocurrió y no tengo ningún tapujo en repetirla (a la frase) porque estamos ante un peligro sanitario", escribió.

Tras la publicación de las tres redes sociales, Fernández se refirió por última vez al caso y pidió disculpas.

"Dejemos las cosas en claro. Acordé con Sergio Berni ayudarlo a tratar de advertir respecto del consumo de droga, atento a lo que estamos viendo. Mis compañeros subieron esa imagen suponiendo que ayudaría. Me pareció un horror y lo borré. Si alguien sé sintió mal, pido disculpas", escribió en Twitter.