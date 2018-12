El diagnóstico en directo desde Nicaragua: “Ha habido un incremento notorio de acciones violatorias de derechos humanos por parte del Estado”

Ana María Tello coordina una de las misiones de derechos humanos que fue expulsada del país centroamericano.

Este miércoles el gobierno de Nicaragua resolvió expulsar a dos misiones internacionales de la OEA que estudiaban la situación de derechos humanos en el país.

Telemundo contactó a Ana María Tello, coordinadora de MESENI, una de las misiones en el país centroamericano.

CIDH monitorea la situación de derechos humanos en Nicaragua desde el 18 de abril y tiene un mecanismo de seguimiento que es el MESENI, que ha estado desde principios de junio. También estaba la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas, que recientemente la expulsaron del país.

Nos han pedido que la CIDH quite a su personal del país a la brevedad posible. Implica de inmediato.

No hay una gota que derrama el vaso. Los comunicados del MESENI tienen una frecuencia establecida y no hubo nada excepcional. El mecanismo presenta informes públicamente. Hay una coyuntura particular, que es el grupo independiente que estudiaba un periodo corto de represión iba a presentar su informe mañana jueves. Es un informe que presenta un estudio muy cuidadoso de la situación que hubo en ese periodo.

Ya habíamos establecido que hay un creciente cierre de espacios democráticos, creciente hostigamiento a medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos. Ha habido un incremento notorio en las acciones violatorias de derechos humanos por parte del Estado.