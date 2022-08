El escritor Salman Rushdie fue atacado en Nueva York; está amenazado de muerte desde hace décadas

El británico participaba en un acto en Chautauqua, una localidad del oeste del estado de Nueva York.

El escritor Salman Rushdie fue atacado este viernes sobre el escenario cuando participaba en un acto en Chautauqua, una localidad a seis horas al oeste de la ciudad de Nueva York, informaron medios locales.

Según las primeras informaciones, el autor indio-británico, amenazado de muerte por el Gobierno iraní por sus escritos desde 1988, ha sido apuñalado, y se desconoce su estado.

En fotografías y videos publicados en redes sociales puede verse a una persona, identificada como Rushdie, en el suelo y siendo atendida sobre el escenario.

BREAKING: Author Salman Rushdie stabbed on stage before a lecture in New York pic.twitter.com/vjhG9HMh0g

— Shiv Aroor (@ShivAroor) August 12, 2022