"El evento de tornados más grave en la historia de Kentucky" dejó al menos 50 muertos en la localidad de Estados Unidos

Varios condados de Kentucky quedaron devastados por al menos cuatro tornados que tocaron tierra.

Varios tornados causaron estragos la noche del viernes y la madrugada del sábado en Estados Unidos, dejando al menos 50 muertos en una devastada localidad de Kentucky y un centenar de personas atrapadas en un depósito de Amazon en Illinois.

Fotos y videos compartidos en redes sociales de la ciudad de Mayfield, en Kentucky, muestran edificaciones destruidas por la tormenta, con estructuras de metal dobladas, árboles y pedazos de paredes regados por las calles.

Las imágenes de los tornados en los canales de televisión estadounidenses mostraban, en tanto, un cilindro negro abriéndose paso por el terreno, iluminado de forma intermitente por rayos.

"Me temo que hay más de 50 muertos (...) probablemente sean entre 70 y 100 (fallecidos) es devastador", dijo el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, en una conferencia de prensa.

El gobernador añadió que este fue "el evento de tornados más grave en la historia de Kentucky".

El colapso del techo de una fábrica de velas dejó un gran número de víctimas en la localidad de Mayfield, aseguró el responsable.

"Mayfield, en el condado de Graves, será la zona cero", dijo el director de manejo de emergencias de Kentucky, Michael Dossett, a la cadena CNN.

"La ciudad se llevó (...) el golpe más duro. Hay una devastación masiva en esa ciudad", aseguró.

El gobernador declaró el estado de emergencia antes de la medianoche del viernes y dijo que equipos de rescate fueron desplegados para salvar vidas en esta zona, afectada también por cortes del servicio eléctrico.

This pretty much sums it up in :19. #Mayfield #MayfieldTornado #KyWx #WX pic.twitter.com/IcPL4XGtPS

— WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) December 11, 2021