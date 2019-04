El exvicepresidente Joe Biden anunció su candidatura a la Casa Blanca en Estados Unidos

Según la encuesta RealClearPolitics, Biden se sitúa como el favorito para hacerse con la nominación demócrata.

El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden anunció este jueves su candidatura para la Casa Blanca, uniéndose a una abultada lista de aspirantes del Partido Demócrata camino a las elecciones de 2020.

“Los valores fundamentales de este país (…) nuestra posición en el mundo (…) todo lo que ha hecho a Estados Unidos, está en juego. Por eso hoy estoy anunciando mi candidatura para presidente de Estados Unidos”, escribió Biden en Twitter.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy…everything that has made America — America –is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2019