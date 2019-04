El incendio de Notre Dame se habría originado por un cortocircuito en los ascensores de los andamios

Un policía judicial francés dijo a The Associated Press que los investigadores hicieron una evaluación inicial de la catedral el miércoles, pero que no habían recibido luz verde para registrar el calcinado interior de Notre Dame debido a los actuales peligros de seguridad. El funcionario dijo que los frágiles muros de la catedral estaban siendo reforzados con tablones de madera.

El cortocircuito pudo haberse originado en los ascensores de los andamios que usaban los trabajadores para restaurar el techo y la aguja de la catedral de Notre Dame.

“Los andamios para los trabajos de restauración que se estaban realizando sobre el techo y la aguja estaban equipados con dos ascensores: el primero alcanzaba los 24 metros desde el suelo y el otro se usaba para llegar al techo, a 54 metros”, informó este jueves el diario Le Parisien.

El COI donará 500.000 euros para restaurar Notre Dame antes de París-2024

El Comité Olímpico Internacional (COI) donará 500.000 euros para la reconstrucción de Notre Dame, anunció su presidente Thomas Bach el miércoles en un correo, en el que estima que el objetivo de “acabar” los trabajos antes de los Juegos de París-2024 será “una motivación suplementaria”.

“Todo el movimiento olímpico y especialmente el COI se vieron muy emocionados por el vínculo que los franceses realizaron al instante entre la reconstrucción de la catedral Notre Dame y los Juegos Olímpicos de París-2024”, escribió el dirigente del COI en un correo al presidente del Comité organizador de los Juegos de París, Tony Estanguet.

“El objetivo de acabar esta reconstrucción a tiempo para París-2024 será una motivación suplementaria para todos nosotros”, añadió, antes de anunciar una donación de 500.000 euros.

Por su parte, Tony Estanguet anunció que París-2024 apoyará económicamente a la Asociación para el Desarrollo de las Obras Sociales de los Bomberos de París (ADOSSPP), como agradecimiento a “estos deportistas fuera de serie”.