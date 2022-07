El presidente Joe Biden volvió a dar positivo para Covid-19: "Estoy todavía trabajando, y volveré pronto al ruedo", dijo

No tengo síntomas, pero me voy a asilar para la seguridad de quienes me rodean”, escribió Biden.

El pasado 21 de julio, el presidente de EE.UU., Joe Biden, publicó un video donde aparecía con buena cara y aseguraba que se encontraba bien tras haber dado positivo en las pruebas de Covid-19. Y el miércoles 27, reapareció ante el público.

Sin embargo, este sábado 30, el mandatario comunicó a través de sus redes sociales que volvió a dar positivo para Covid-19.

“Amigos, hoy dio positivo para COVID nuevamente. Esto sucede con una pequeña minoría de personas. No tengo síntomas, pero me voy a asilar para la seguridad de quienes me rodean”, escribió Biden.

“Estoy todavía trabajando, y volveré pronto al ruedo”, agregó.

