Elisa Carrió dijo que nuevo ministro de Seguridad es parte de “las mafias” y este le respondió: “Es una señora sucia”

“Pacta con los narcos o con los piratas para que haya paz”, dijo Carrió sobre Aníbal Fernández.

La líder del partido opositor argentino Coalición Cívica, Elisa Carrió, tildó a Aníbal Fernández, nuevo ministro de Seguridad, de “conocer a todas las mafias porque es parte de ellas”.

“Lo de Aníbal Fernández es como la vuelta de un monstruo alicaído. Él conoce todas las mafias, yo sostengo que es parte”, dijo Carrió al canal TN, y añadió: “Pacta con los narcos o con los piratas para que haya paz”.

El ministro recién asumido le respondió con la misma vehemencia, asegurando que Carrió “es una señora sucia en todo sentido”.

“Esta mujer, ¿por qué me viene a buscar a mí? Y bueno, mientras yo estaba en un lugar de sombra no molestaba a nadie, no le parecía importante u oportuno buscar pegarme en los tobillos”, dijo en rueda de prensa, y luego siguió en Twitter: “Señora: le juro por Dios que conozco a la mafia de la mesa judicial que usted integraba junto a Pepín Rodríguez Simón y otros, pero nunca formé parte de ella”.

Fernández es un viejo conocido de la política argentina: fue jefe de gabinete en dos oportunidades, senador y ministro de Justicia, Interior y Producción.

El ministro de Seguridad es uno de los seis secretarios de Estado que asumió este lunes en el marco del cambio de gabinete dispuesto por el presidente Alberto Fernández tras las presiones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.