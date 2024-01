Elon Musk compartió el discurso de Milei en Davos y el presidente argentino le respondió

Milei dijo que "Occidente está en peligro" y que el "socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor".

El presidente de Argentina, Javier Milei, y el magnate y empresario de origen sudafricano Elon Musk alimentaron este jueves su mutua admiración en redes sociales con motivo de la intervención del mandatario en el Foro Económico Mundial, en Davos (Suiza).

Milei agradeció ("thank you very much...!!!") a Musk por resaltar que el discurso del argentino había sido una "buena explicación de lo que hace que los países sean más o menos prósperos", en mensajes cruzados en la red social X (antes Twitter).



El empresario había compartido en su mensaje un video del discurso de Milei en Davos, en el que había advertido que "Occidente está en peligro" por el avance del colectivismo al afirmar que el "socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor".

El presidente de Argentina también llamó "héroes" a los empresarios que escuchaban su intervención y afirmó que el "Estado no es la solución", sino que "el Estado es el problema mismo".

"Ustedes son los creadores del período de prosperidad más grande que hemos vivido", dijo el mandatario a los empresarios, después de llamarlos "benefactores sociales", por lo que les recomendó que "no cedan al avance del Estado" y que "no se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado".

La buena relación entre el presidente argentino, que asumió el poder el 10 de diciembre pasado, y el fundador y directivo de SpaceX y Tesla no es nueva.

Musk había manifestado su apoyo al economista ultraliberal tras ganar las elecciones ("Argentina se prepara para la prosperidad") y agregó en otro mensaje que creía que "es una tendencia" el inicio de la debacle para la izquierda en otras partes del mundo, a raíz de su victoria.

Ambos mantuvieron una conversación telefónica, luego de que el empresario había difundido un video de una entrevista televisiva en la que el argentino criticaba la idea de justicia social y elogiaba el liberalismo.

La afinidad entre ambos se dejó ver por primera vez durante la campaña electoral, cuando uno de los periodistas de cabecera de Musk, el expresentador estrella de la cadena estadounidense Fox News, Tucker Carlson, entrevistó a Milei en su nuevo programa de entrevistas para X.

Milei, que defiende los principios del libertarismo -"la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad"-, afirmó a los empresarios en Davos que cuentan con Argentina "como un aliado incondicional".

El mandatario repitió que la "justicia social no es justa y no aporta al bienestar general" y es "intrínsecamente violenta" porque los impuestos con que se financia se cobran de manera coactiva.

Milei pidió enfrentarse a quienes aplican regulaciones para corregir los fallos de mercado o las estructuras concentradas de la economía, que en su opinión "no existen".

EFE