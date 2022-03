Empleada de canal público ruso irrumpió transmisión en vivo para condenar la invasión a Ucrania

Tras esta manifestación, Maria Ovsyannikova fue detenida y conducida al Departamento de Policía de Ostankino en Moscú.

Una empleada del canal público Russian Channel 1, Maria Ovsyannikova, irrumpió la emisión del noticiero de la noche para manifestarse en contra de la invasión a Ucrania.

En las imágenes difundidas por la CNN, la joven porta un cartel que dice en ruso y en inglés: "No a la guerra. Detengan la guerra. No creas la propaganda; aquí mienten".

Antes de ser arrestada, según informó la CNN, la mujer publicó en sus redes sociales videos en contra de la guerra y señaló que la misma tiene un solo responsable: Vladimir Putin, el presidente de Rusia.

A woman burst onto Russia’s main live evening newscast today with a sign that says:

“Stop the war

Don’t believe propaganda

They’re lying to you”

And chanting: “Stop the war! No to war!”pic.twitter.com/pKVKZFVEM3

— max seddon (@maxseddon) March 14, 2022