En diferentes partes del mundo las mujeres se dieron cita para exigir cambios, con marchas y concentraciones

Este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer.

Decenas de mujeres se manifestaron hoy en Tokio con motivo del Día Internacional de la Mujer para exigir el derecho de las mujeres a la toma de decisiones en todas las esferas de la vida, la igual remuneración, la distribución equitativa de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados, el fin de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y unos servicios de atención de la salud que den respuesta a sus necesidades.

El lema elegido por la Organización de las Naciones Unidas para la conmemoración de este 2021 es "Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19 ".

A pesar de la presencia de elementos del equipo antidisturbios, cientos de mujeres se manifestaron hoy en Filipinas como parte de las protestas a nivel mundial por el Día Internacional de la Mujer para exigir un alto a la violencia de género, mejorar los beneficios de ayudas a familias necesitadas y tener acceso gratuito a la vacuna contra la Covid-19, además de reclamar justicia por los crímenes cometidos por la guerra contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte.

Cientos de mujeres llevaron a cabo una gran caravana en ciudad Juarez por el derecho del género femenino, guiadas por el deseo de justicia y con la añoranza de tener respuesta sobre el paradero de las mujeres desaparecidas desde hace años.

La marcha inició en el umbral del milenio, conocido como la puerta de Juárez. El recorrido fue a bordo de vehículos, los cuales tenían en el exterior escritas diferentes frases. "Este 8 de marzo no es de celebrar, es de luchar", "Ser mujer no debe de ser un peligro", "No voy sola, voy conmigo", entre otros mensajes.

Ciudad Juárez es conocida a nivel internacional por el alto número de feminicidios, que han tomado los reflectores incluso de organismos internacionales.

Tan sólo en el año 2020 se registraron 185 homicidios dolosos contra mujeres y, apenas en enero de este año, han ocurrido 28 de estos delitos. Además, hay 166 desaparecidas en la ciudad, casos que se han acumulado desde hace 10 años.

Cientos de mujeres vestidas con camisetas de color morado y con la leyenda "No estoy sola, estoy conmigo", acudieron al punto de arranque en la llamada puerta de Juárez.

En este lugar, entre las inconformes, se encontraba Yadira Cortés, integrante de Red Mesa de Mujeres, quien señaló que este era un día de protesta y de alzar la voz por los derechos de las mujeres.

"Exigimos acciones de prevención y políticas públicas que ayuden a la no existencia de este delito, ni una más", señaló.

En el sitio, madres de las mujeres desaparecidas enterraron cruces de madera color rosa, que representaban la exigencia ante las autoridades de tener respuesta sobre sus casos.