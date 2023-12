"En el corto plazo la situación empeorará, luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo": Milei aseguró que "no hay alternativa al ajuste fiscal"

El nuevo presidente recibió la banda y el bastón presidenciales de manos del mandatario saliente, Alberto Fernández, quien le estrechó la mano y dijo unas breves palabras, tras lo cual salió del recinto.

El presidente de Argentina, Javier Milei, advirtió en su discurso de investidura este domingo que será necesario hacer un fuerte ajuste fiscal y subrayó que aunque "en el corto plazo la situación empeorará" luego verán "los frutos" de su "esfuerzo".

"No hay plata, no hay alternativa al ajuste, no hay alternativa al shock", exclamó ante miles de seguidores que se congregaron en la plaza frente al Congreso, en Buenos Aires, para escucharlo. En esta línea prometió una "nueva era" de "paz y prosperidad" con su gobierno, que recibe lo que consideró "la peor herencia" de la historia del país.

"Hoy comienza una nueva era en Argentina, una era de paz y prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso", dijo Milei en un discurso en la escalinata del Congreso, frente a sus seguidores congregados en la plaza contigua al edificio. "Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros", añadió.

Milei juró este domingo "por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios" como nuevo presidente de Argentina en el Congreso de la Nación, en Buenos Aires. Posteriormente, recibió la banda y el bastón presidenciales de manos del mandatario saliente, Alberto Fernández, quien le estrechó la mano y dijo unas breves palabras, tras lo cual salió del recinto.

Llegó al Congreso de la Nación, minutos antes del mediodía de este domingo donde juró como jefe de Estado por el período 2023-2027. El líder de La Libertad Avanza salió del Hotel Libertador, de Buenos Aires, donde vive desde hace dos meses y donde estableció su cuartel de campaña electoral y su oficina de trabajo desde que ganó la segunda vuelta de los comicios el pasado 19 de noviembre.

Viajó acompañado por su hermana y principal asesora, Karina Milei. La comitiva estuvo animada por numerosas personas que salieron a saludar al próximo mandatario del país, con banderas de Argentina, otras con el color amarillo y el león que representan al líder de La Libertad Avanza, y pancartas alusivas.

Tanto el presidente como la vicepresidenta en ejercicio, Alberto Fernández y Cristina Fernández, lo esperaron n el interior del Palacio Legislativo para proceder al trámite institucional del juramento y la entrega de los atributos presidenciales.

Numerosos representantes internacionales se encuentran en Argentina para la ceremonia del traspaso de mando entre el peronista Alberto Fernández (2019-2023) y el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha). Entre ellos, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, que viajó acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini.

Además, se encuentra el rey de España, Felipe VI, quien se reunió este sábado con el presidente saliente y el entrante; los presidentes de Chile, Gabriel Boric; y Paraguay, Santiago Peña; de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el primer ministro de Hungría, Víktor Orbán.

En la ceremonia en la que también estará el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, habrá grandes ausencias, como las de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro; y Bolivia, Luis Arce, quien confirmó a última hora del sábado que no estaría.

