"En Rusia suceden pocas cosas sin que Putin tenga algo que ver": a Biden "no le sorprende" la posible muerte del jefe del grupo Wagner

Prigozhin figuraba en la lista de pasajeros del avión estrellado, según medios estatales rusos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que "no le sorprende" la posible muerte del jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgueny Prigozhin, en un accidente aéreo el miércoles en Rusia.

"No sé muy bien qué pasó todavía, pero no me sorprende", dijo a los periodistas. "En Rusia suceden pocas cosas sin que Putin tenga algo que ver", añadió el presidente estadounidense desde las montañas del oeste americano, donde se encuentra con su familia.

La posible muerte de Prigozhin, según Moscú en un accidente aéreo el miércoles en Rusia, "no sería una sorpresa para nadie", había dicho una alta funcionaria de la Casa Blanca.

"Hemos visto los reportes. Si se confirma, no sería una sorpresa para nadie", señaló Adrienne Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional del ejecutivo estadounidense.

"La desastrosa guerra de Ucrania llevó a un ejército privado a marchar sobre Moscú, y parece que ahora, a esto", añadió.

Prigozhin (62 años), que hizo de su ejército privado Wagner una fuerza de combate de élite en la guerra contra Ucrania, pero también se creó con sus constantes reclamos y críticas enemigos en los mandos del ejército regular ruso, figuraba en la lista de pasajeros del avión, según medios estatales rusos.

La caída del aparato se produjo dos meses después de que Wagner impulsara una revuelta y una marcha hacia Moscú, finalmente depuesta, en un intento de forzar la destitución de la cúpula militar rusa y de recibir más apoyo logístico para sus fuerzas de parte del gobierno de Vladimir Putin.

AFP