En un discurso frente a Milei, Lacalle destacó el rol de un "Estado fuerte" y que "haga piecito" para que las personas "gocen de su libertad"

"Qué difícil gozar de la libertad individual si se vive en un rancho, si no se tiene acceso a buena salud, si mis hijos no estudian y por ende no tienen una luz al final del camino para esforzarse”, afirmó Lacalle Pou en un evento en Buenos Aires.

Durante su participación en Buenos Aires, Argentina, de la "Cena de la Libertad 2024", un evento organizado por la Fundación Libertad, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, basó su discurso en hablar de la “libertad” como “una lucha constante” y del rol de un “Estado fuerte” para que los individuos puedan alcanzarla. Sus palabras fueron pronunciadas frente al presidente argentino, el libertario Javier Milei, y ante un auditorio repleto de sus aliados, como el expresidente Mauricio Macri.

“No todos podemos disfrutar de la libertad. Acá seguramente casi todos se vayan en auto, duerman calentitos, sus hijos estudian y mañana tienen laburo, y tienen salud decente. Ahora, qué difícil gozar de la libertad individual si se vive en un rancho, si no se tiene acceso a buena salud, si mis hijos no estudian y por ende no tienen una luz al final del camino para esforzarse”, afirmó Lacalle Pou.

“En Uruguay le decimos hacer piecito: tenemos que tener un Estado fuerte para que el individuo pueda gozar del ejercicio de la libertad”, agregó el presidente uruguayo ante la mirada y la escucha de su homólogo argentino, quien desde que llegó al poder en diciembre de 2023 ha llevado adelante una reestructura organizacional y económica que ha discontinuado varios subsidios y programas.

Con esto, Lacalle Pou se preguntó cuál es el “deber intrínseco” a un presidente de la República. “Primero, valores y principios, uno es valores y principios. Segundo, los programas de gobierno: el programa de gobierno es mi contrato con la ciudadanía. Y el tercero, que es el más difícil de alinear, es gobernar para todos. Yo soy el presidente de todos los uruguayos, del que más me quiere y del que menos me quiere. ¿Cómo hacer para alinear valores y principios, programa de gobierno y representar a todos? Obviamente que es casi imposible, pero por lo menos hay que buscar algunos caminos de entendimiento”, apuntó.

“Sin cohesión social no hay posibilidad de gozar de la libertad individual. Si el todo no está bien es imposible ser libre. La libertad es una lucha constante”, concluyó el presidente uruguayo.