Estados Unidos: la Policía pidió a quienes están dentro del Senado que se refugien por posibles tiradores en la zona

"Nuestro agentes están buscando dentro y en los alrededores de los Edificios de Oficinas del Senado en respuesta a una llamada preocupante a 911", informó la Policía del Capitolio.

La Policía del Capitolio lanzó un llamamiento este miércoles a quienes estén dentro de los edificios del Senado de Estados Unidos para que se refugien ante las informaciones de que podría haber alguien disparando en la zona.

En un mensaje en Twitter subrayó, no obstante, que todavía no ha logrado confirmar esas informaciones.

Our officers are searching in and around the Senate Office Buildings in response to a concerning 911 call. Please stay away from the area as we are still investigating. We will continue to communicate with the public here. pic.twitter.com/vqCY0I7u8m

