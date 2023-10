"Estamos contentos de irnos, la realidad acá es horrible": el testimonio de jóvenes uruguayos que están en Israel a la espera del Hércules

"Preferimos que el plan se termine antes pero poder estar a salvo", aseguró Matías, quien contó que este miércoles debieron correr a un kibutz luego de que sonaron las alarmas.

Entre los uruguayos que serán repatriados desde Israel, hay un grupo de 13 integrantes del movimiento juvenil Hanoar Hatzioni. No están en la frontera con Gaza, pero sí cerca del Líbano, y este miércoles tuvieron que correr a los refugios cuando sonaron las alarmas.

Primero recibieron el aviso de que las alarmas estaban sonando en el norte. Poco después sonaron en el sitio de seguridad donde están pasando estos días.

Entonces, corrieron hacia los refugios, donde tuvieron que permanecer una hora. "Salimos corriendo al primero que vimos porque en esta ocasión no estábamos en las casas y en ese lugar no sabíamos las indicaciones para ir corriendo. Entramos al primero que vimos, entonces se llenó un poco más de gente porque no era el que nos correspondía", dijo a Telemundo Matías Gerecht, uno de los jóvenes que se encuentra en Israel.

"Veníamos teniendo siempre todo el día con el miedo de que suena la alarma en cualquier momento, todos los días (estamos) atentos al celular", explicó. "Hoy estábamos en una actividad en la tarde cuando de la nada leímos un mensaje que estaban sonando todas las alarmas en el norte y a los 30 segundos arrancó a sonar la alarma por primera vez para nosotros. Como se hace -ya sabemos los protocolos de memoria- salimos corriendo al refugio, bajamos pensando que íbamos a estar poco tiempo", relató.

Sin embargo, a los 15 minutos de estar abajo sonó nuevamente la alarma. "Enseguida ya estaba la gente de seguridad del kibutz ayudándonos, dándonos indicaciones y a eso de la hora de estar ahí pudimos salir a tomar un poco de aire", agregó Matías.

Contó que estaban hacinados y el calor los abrumaba. "Salimos a respirar, a contactarnos con nuestras familias, a decirles que estábamos bien", afirmó.

Los jóvenes uruguayos están realizando el intercambio tradicional al finalizar el bachillerato. Llegaron en marzo e iban a volver el próximo 5 de noviembre, pero ante la actual situación decidieron hacerlo ahora en el Hércules. "Nos enteramos que el vuelo ya salió y estamos todos bastante contentos de poder irnos porque la realidad acá es horrible; no queremos estar con miedo, preferimos que el plan se termine antes pero poder estar a salvo", aseguró Matías.

Desde Uruguay las familias han estado en contacto con ellos, siempre con la preocupación al enterarse de las noticias. "Obviamente toman las medidas máximas de seguridad que se pueden pero sí todo el tiempo están acompañados muy contenidos. La verdad que estamos muy agradecidos de todo lo que se logró y el hecho de que el Hércules los vaya a buscar y llevar a Madrid es tranquilidad en un momento de mucho nervio", aseguró el padre de Matías, Mijael Gerecht.

Cuando se produjo la invasión en el sur, los 13 jóvenes ya estaban en el norte, en el kibutz Ein Gev. Allí el riesgo no es Hamás, sino la posibilidad del ingreso de integrantes del Hezbollah desde el Líbano.

Sin embargo, han estado antes en los lugares que fueron atacados el pasado fin de semana. "Hace dos meses estuvimos en el kibutz Kfar Aza, que es al lado de Gaza, donde salió la noticia de que ayer decapitaron 40 bebés", lamentó Matías. "Estamos muy tristes y sorprendidos más que nada porque nosotros estuvimos ahí. Podíamos ser perfectamente nosotros y esta vez les tocó a 40 bebés que demás está decir que no tienen nada de culpa de esta situación", concluyó.