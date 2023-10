"Estoy muy bien, hago mi trabajo como siempre", dijo primera ministra italiana tras el escándalo que rodea a su separación

"No hay una parte política y no quiero hablar más de esto", agregó Meloni.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo hoy que está "bien" tras su polémica ruptura con su ya expareja y padre de su hija: "Hago mi trabajo como siempre", aclaró tras la Cumbre para la Paz de Egipto.

En un breve encuentro con los medios tras su participación en este foro internacional sobre la guerra entre Israel y las milicias de Hamás, un periodista le preguntó por su estado, subrayando que no quería inmiscuirse en su vida privada: "Bravo", respondió ella.

"Estoy bien. Estoy muy bien. Hago mi trabajo como siempre", aclaró para alejarse rápidamente del corrillo de periodistas. No obstante, otro periodista le preguntó si su ruptura tenía una parte política.

"No hay una parte política y no quiero hablar más de esto. No sé qué no se entiende del hecho de que no quiera hablar más sobre este tema", terminó para, esta vez sí, marcharse.

La política ultraderechista, que cumplirá mañana el primer año en el poder, la primera mujer en gobernar Italia, anunció ayer el final de su relación con el periodista Andrea Giambruno, con quien estuvo casi una década y tuvo su única hija, Ginevra, de 7 años.

La ruptura se dio mientras desde un programa televisivo satírico, "Striscia la Notizia", se filtraban algunas grabaciones en las que se escuchaba a Giambruno proponer sexo a una compañera en las pausas del programa que presentaba.

En concreto, el presentador decía a una compañera de trabajo frases como "¿Me puedo tocar el paquete mientras hablo contigo?”, "¿estás comprometida?" o "¿eres una persona de mente abierta?.

"¿Sabes que yo y (nombre omitido...) estamos teniendo una historia? Todo Mediaset (la empresa de la televisión que emite el programa) lo sabe, ahora vosotros también lo sabéis, pero buscamos un tercer participante porque hacemos tríos, incluso cuartetos con...", se le escucha también a Giambruno.

Y el periodista vuelve a preguntar: "¿Te unirás a nuestro grupo de trabajo?", y cuando la mujer responde afirmativamente, él continúa: "Pero tienes que darnos algo a cambio" y ella, de la que se desconoce la identidad, responde: "¿Hay alguna prueba de aptitud?"; y la hoy expareja de Meloni responde: "Sí, se folla".

El programa para el que trabajaba Giambruno -pues se ha retirado temporalmente- es "Diario del Giorno" de Rete 4 y el que filtró las grabaciones es "Striscia la Notizia" del Canale 5, ambas cadenas del grupo Media for Europe, la antigua Mediaset.

Es compañía controlada por el socio de Meloni en el Gobierno, el ex primer ministro y líder de la conservadora Forza Italia Silvio Berlusconi hasta su muerte el pasado junio y después por sus hijos.

En el mensaje en el que confirmó su ruptura, Meloni agradeció a su expareja los "maravillosos años" juntos y reconocía que hacía tiempo que sus caminos "se separaron".

Pero agregó una posdata: "Todos aquellos que esperaban debilitarme golpeándome en casa deberían saber que, por mucho que la gota espere perforar la piedra, la piedra sigue siendo piedra y la gota sólo es agua".

EFE