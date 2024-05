"Estuve ahí, le pegué, pero nunca quise que terminara así": Máximo Thomsen rompió el silencio y habló del crimen de Fernando Báez Sosa

El "rugbier" está condenado a cadena perpetua por el asesinato del joven ocurrido a la salida de un boliche en Villa Gesell.

Máximo Thomsen, uno de los cinco rugbiers argentinos condenados a cadena perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa de 18 años ocurrido en enero de 2020, rompió el silencio en los últimos días.

El joven de 23 años y sus amigos golpearon a la víctima a la salida de un boliche en Villa Gesell y lo mataron. Otros tres rugbiers que participaron fueron condenados a 15 años de prisión.

Thomsen habló por primera vez de lo ocurrido en una entrevista televisiva al medio argentino Telenoche. Allí contó su versión de los hechos después de haber cambiado de abogado y pedido la nulidad del juicio.

"Desde el primer día quise contar todo, pero a mí no me dieron nunca la oportunidad de poder hacerlo. Siempre nos metían el 'no' porque podía ser contraproducente o usarlo para mi contra, pero yo lo veía de otra manera. Quería contar que había sido participe, pero que no había tenido ningún tipo de intención de que pasara eso", relató.

"No me siento un asesino", dijo llorando, a pesar de la conclusión de los jueces que lo encontraron como uno de los coautores del homicidio de Báez Sosa. Señaló a Matías Benicelli, a Ciro Pertossi y a Enzo Comelli (condenados a cadena perpetua) como protagonistas de la golpiza. También intentó desacreditar conclusiones del juicio y despegarse de una prueba contundente: la huella de su zapatilla, "imprimida" en la cabeza de Fernando.

"Solo me acuerdo que entré pateando. Cuando vi en el juicio que estaba mi zapatilla dije que era mía porque nunca me quise esconder de lo que pasó, pero realmente quiero que si somos culpables, nos culpen por algo que pasó, no por algo que dicen que pasó. Estuve ahí, participé, le pegué, pero nunca quise que terminara así", manifestó.