Familiares de presos asesinados en cárceles de Amazonas reclamaron restos de los fallecidos

Nueve reclusos sospechosos de haber ordenado las matanzas serán trasladados a prisiones federales.

Lloran a sus víctimas y exigen respuestas. Familiares de los reclusos muertos en los últimos días en cuatro cárceles al norte de Brasil se encontraron a la salida de esta unidad forense en Manaus reclamando ver los restos de sus seres queridos. Entre el domingo y el lunes, 55 presos perdieron la vida en centros de reclusión en el estado de Amazonas, la mayoría por asfixia.

“Me dijeron que liberarían su cuerpo hoy con todos los procedimientos que hice, y hasta ahora no he tenido respuesta. Pegaron un portazo en la cara de todos los que estamos aquí. Necesito una respuesta para poder llevármelo; si no, no podré velar a mi hermano como una persona digna. Él cometió errores, sí, pero era un ser humano, un ser humano”, dijo la hermana de un recluso muerto.

“Hay muchas madres como yo aquí, desesperadas. Solo queremos tener información, solo queremos ver por lo menos por última vez a la persona que tanto amamos”, dijo otro de los presentes.

Mientras tanto, las autoridades del estado anunciaron que nueve reclusos sospechosos de haber ordenado las matanzas serán trasladados a prisiones federales de máxima seguridad esta semana. Sus nombres no fueron divulgados, y la lista podría aumentar a medida que avancen las investigaciones. El ministro del gobierno de Jair Bolsonaro descartó la posibilidad de reducir el hacinamiento en las penitenciarías.

Brasil suma la tercera mayor población carcelaria del mundo, que generalmente vive en condiciones de hacinamiento y bajo el mando de facciones que se disputan el control del tráfico de drogas y se enfrentan en sangrientos ajustes de cuentas.

AFP