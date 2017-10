Familiares de Santiago Maldonado quieren esperar a resultados de análisis para confirmar la identidad de un cuerpo hallado en Chubut

El hermano del manifestante desaparecido dijo creer que el cuerpo encontrado el martes fue plantado en el lugar.

El hallazgo el martes de un cuerpo que podría ser del activista Santiago Maldonado, desaparecido en medio de un operativo policial en agosto, mantiene en vilo a Argentina donde se ha suspendido la campaña electoral para las legislativas del domingo.

La familia dijo este miércoles no haber podido identificar el cuerpo, pese a que el documento de identidad de Santiago Maldonado estaba en un bolsillo del pantalón que vestía, según confirmó el perito de la familia.

Gran parte de la prensa argentina da por seguro de que el cuerpo hallado es el del joven Santiago Maldonado, pero la familia pidió esperar los resultados de análisis genético y de la autopsia.

El caso ha representado un temblor político para el gobierno de Mauricio Macri al quedar la gendarmería nacional (policía militarizada) bajo sospecha y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expuesta a reclamos de renuncia en las calles.

La ministra ha respaldado a la gendarmería, fuerza que reprimió la manifestación mapuche por tierras ancestrales en la que Maldonadoparticipaba en la provincia de Chubut, en la Patagonia, cuando se lo vio por última vez.

La familia Maldonado acusa a esa fuerza por la desaparición del joven artesano y tatuador de 28 años. Testigos dijeron a la justicia que gendarmes se lo llevaron en una camioneta. El caso es investigado como desaparición forzada.

El hallazgo del cadáver convulsionó el escenario político y los candidatos oficialistas y de oposición, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner, que aspira a una banca en el Senado, suspendieron sus actos de campaña.

Macri aludió al caso este miércoles en Montevideo durante una conferencia sobre enfermedades no transmisibles de la Organización Mundial de la Salud.

Dijo que asistía al encuentro “a pesar de que me toca una semana medio compleja, con situaciones particularmente complejas que estamos viviendo en la Argentina”.

El martes el gobierno envió a Chubut (sur) al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, cuyo automóvil fue apedreado.

– Documento y efectos personales –

En una rueda de prensa desde Esquel (1.850 km al sudoeste), Sergio Maldonado, hermano mayor de Santiago, admitió haber reconocido algunas prendas pero “eso no tiene nada que ver”, afirmó.

“No podemos confirmar si es o no es Santiago. No lo pude reconocer. No voy a decir si es o no hasta no estar ciento por ciento seguro, más allá de que tenga algunos elementos personales de él”, dijo.

El perido de la familia, Alejandro Inchaurregui, dijo que “ese cuerpo estaba vestido, no ha sido verificado, ni peritado. La presencia de efectos personales, entre ellos un DNI, no implica una identificación positiva de ese cuerpo, quiero ser enfático en eso”, destacó.

“La familia pide que se extremen los recaudos para las pericias y entendemos que es en el ámbito de la Corte Suprema”, dijo la abogada de los Maldonado, Victoria Heredia.

La abogada precisó que el cuerpo “se encontró a simple vista. No se entiende por qué aparece después de otros tres rastrillajes en el mismo lugar”.

Sergio Maldonado y su esposa, Andrea Antica dicen “no confiar en nadie” y acompañarán el cuerpo hasta la morgue judicial en Buenos Aires, adonde se espera que sea trasladado en la noche del miércoles desde Esquel (1.850 km al sudoeste), para realizarle la autopsia y las pruebas de ADN.

Grupos de izquierda marcharon la tarde del miércoles en la Plaza de Mayo para reclamar por Maldonado, en una concentración sin organismos defensores de los derechos humanos “por respeto a la familia” que pidió prudencia.

– Pericias –

El prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense ha asesorado para la búsqueda con perros entrenados en rastros de cadáveres en el agua, lo que posibilitó dar con el cuerpo.

“Es un cuerpo masculino y lleva la ropa celeste como la que dijeron los testigos. Es un impacto muy fuerte y muy triste si es Santiago Maldonado”, dijo la fiscal Silvia Ávila al diario Clarín.

El cuerpo, hallado en el río Chubut el martes al mediodía, fue retirado recién por la noche, cuando se hicieron presentes especialistas y el perito de la familia.

Según la fiscalía, el hallazgo se produjo 300 metros río arriba del epicentro de la represión del 1 de agosto para desalojar una protesta mapuche que reclamaba por tierras ancestrales, en la que participó Maldonado.

El cuerpo se halló enredado en raíces en el lecho del río que atraviesa tierras ancestrales reclamadas por los mapuches y que fueron vendidas al empresario italiano Luciano Benetton.

(AFP)