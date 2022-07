Fernández habló de la renuncia de Martín Guzmán: "Hay cuestiones que recomendaban que hubiera sucedido de otro modo"

"Guzmán se fue, él sabe lo que pienso de cómo lo hizo y con eso alcanza", afirmó.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, habló por primera vez de la renuncia del exministro de Economía Martín Guzmán.

"Martín Guzmán se fue y él sabe lo que pienso de cómo lo hizo y con eso alcanza. Hay cuestiones de responsabilidad institucional que recomendaban que eso hubiera sucedido de otro modo", manifestó Fernández en entrevista con C5N.

Según comentó, el objetivo que tiene junto a la nueva ministra Silvina Batakis es bajar el déficit fiscal "paulatinamente" y sostuvo que bajar la inflación "va a demandar tiempo".

A su vez, sostuvo que la interna del Frente de Todos tiene un denominador que los une. "Yo puedo tener diferencias pero en lo sustancial no tengo diferencias, ella representa los mismos intereses que yo", señaló.

"Estamos viviendo un momento tan particular del mundo que cuanto más cuidadosos seamos en los análisis y en las palabras, mejor va a ser para no predisponer a la gente en momento de turbulencia que no es tal", indicó.