Fernando Henrique Cardoso y Lula se reunieron en clave electoral y criticaron la gestión de Bolsonaro

A falta de un año y cuatro meses para las elecciones presidenciales en Brasil, la campaña política comienza a cobrar importancia a partir de encuestas y declaraciones del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), que finalmente se presentará a competir contra el actual mandatario, Jair Bolsonaro.

Este viernes el expresidente y líder del Partido de los Trabajadores difundió a través de sus redes sociales una foto de un encuentro con el también exmandatario Fernando Henrique Cardoso (1995-2003).

A convite do ex-ministro Nelson Jobim, o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se reuniram para um almoço com muita democracia no cardápio. pic.twitter.com/6f0mwcc3wI — Lula (@LulaOficial) May 21, 2021

“Por invitación del ex ministro Nelson Jobim, el ex presidente Lula y el ex presidente Fernando Henrique Cardoso se reunieron para almorzar con mucha democracia en el menú. (...) Los ex presidentes mantuvieron una larga conversación sobre Brasil, sobre nuestra democracia y el descuido del gobierno de Bolsonaro para enfrentar la pandemia”, se informó a través de la cuenta de Twitter de Lula.

El encuentro generó repercusiones, y el fundador del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) realizó una aclaración en su Twitter: “Reafirmo, para evitar malas interpretaciones: el PSDB debe lanzar un candidato y yo lo apoyaré; si no lo llevamos a la segunda vuelta, en este caso no apoyaré al actual mandatario, sino a quien se le oponga, incluso a Lula”.

Reafirmo, para evitar más interpretações: PSDB deve lançar candidato e o apoiarei; se não o levarmos ao segundo turno, neste caso não apoiarei o atual mandante, mas quem a ele se oponha, mesmo o Lula. — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) May 21, 2021

En otro tuit con tono electoral, Lula escribió este viernes: “Es importante ver que la gente empieza a recordar lo que fueron nuestros gobiernos. Quien va a derrotar a Bolsonaro no es Lula. Es el pueblo brasileño. El brasileño es generoso y no puede tener un presidente como Bolsonaro”.