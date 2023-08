"Fraudulentas acusaciones": jefe de Policía boliviana rechazó dichos de Marset sobre haber recibido ayuda de un jerarca para escapar

El comandante de la Policía boliviana dijo que esas afirmaciones de Marset “lo único que pretenden es sembrar duda y confusión”.

“Rechazo absoluto a estas fraudulentas y temerarias acusaciones”. Esa fue la respuesta del comandante de la Policía boliviana, Álvaro Álvarez, a las afirmaciones que hizo el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en alusión a que el pasado fin de semana logró escaparse porque un jerarca policial lo alertó del operativo para detenerlo.

En las últimas horas, Marset envió un video a medios bolivianos en el que dijo que para escapar recibió la colaboración de una autoridad policial. También indicó que los detenidos que están vinculados a él "no tienen nada que ver".

En la grabación, Marset admite que su situación “está complicada”, pero no quiere implicar a otras personas que, aseguró, son inocentes. "Ninguna de las personas que están pasando un mal momento hoy tienen nada (sic) que ver con mis cosas y se están yendo al carajo ya con eso. Llamando por todos lados, vinculando gente que no tiene que ver conmigo", afirmó.

En el mismo video, el narcotraficante detalló que logró escapar gracias a que un director de la fuerza de lucha contra el narcotráfico, de Santa Cruz, le avisó. "Logré irme porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí y agarré una platita. Como no dicen las cosas bien, me están molestando gente inocente que no tiene nada que ver", sostuvo.

Tras esas declaraciones, el comandante de la Policía boliviana dijo que esas afirmaciones de Marset “lo único que pretenden es sembrar duda y confusión”.

“En estos tres días se ha logrado afectar ostensiblemente y de forma directa la actividad criminal de este delincuente”, dijo Álvarez, y agregó: “Sus mensajes no afectarán nuestro trabajo. Lo vamos a encontrar. Y lo vamos a detener”.

En ese sentido, el jerarca policial remarcó que los efectivos desplegados en el país continuarán “afectando las estructuras de Marset, sus alianzas, a sus colaboradores, cómplices, encubridores y todas sus conexiones”.

“Estamos detrás suyo, y de toda su organización. La única forma de parar nuestro accionar es que usted se entregue, no vamos a cesar en su búsqueda”, agregó.