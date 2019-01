Fue hallada la segunda caja negra del avión estrellado en las costas de Indonesia el pasado 29 de octubre

Un equipo de buceadores halló la segunda caja negra del avión de Lion Air que dejó 189 muertos.

“Encontramos la grabadora de voz de la cabina esta mañana hacia las 9H00 locales”, indicó a la AFP Haryo Satmiko, responsable del Comité de Seguridad de Transportes. La grabación de las comunicaciones de la tripulación podrá ayudar a entender a los investigadores por qué cayó al mar el aparato, que acababa de entrar en servicio, 13 minutos después de haber despegado de Yakarta.

La primera caja negra, que contiene los registros de los datos técnicos, fue hallada poco después del accidente y mostró que hubo problemas del indicador de velocidad. Durante el último vuelo del Boeing, los pilotos preguntaron a los controladores aéreos cuáles eran la velocidad y la altitud del avión, y dijeron tener “problemas de control de vuelo”, según el informe preliminar de los investigadores indonesios.

El aparato había sufrido problemas parecidos en un vuelo anterior, aparentemente debido a las medidas erróneas proporcionadas por los captores, pero los pilotos pasaron al piloto automático para recuperar el control del aparato.

Los investigadores no explicaron por qué los pilotos del último vuelo JT610 no pudieron hacer lo mismo. Los investigadores señalaron entre otros fallos de las sondas de incidencia (AOA, Angle of Attack sensor).

Boeing estableció un nuevo sistema antibloqueo en los últimos modelos de sus 737-MAX. Pero un mal funcionamiento de las AOA puede resultar en un desenlace fatal y obliga a los pilotos a volver a tomar el control de las máquinas.

Según los expertos en aviación, las cajas negras permiten aclarar un 90% de las causas de los accidentes.