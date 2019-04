Guaidó prometió intensificar la presión en las calles con Maduro después de haber sido despojado de su inmunidad parlamentaria

El autoproclamado presidente venezolano quedó bajo amenaza de arresto.

Luego de que ayer desconoció la resolución de la Asamblea Constituyente que lo despojó de su inmunidad parlamentaria, y de asegurar que no temía a la amenaza de ser detenido, Juan Guaidó canceló un acto en el popular barrio de Petare, el más grande y peligroso de Caracas, por la presunta presencia de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana.

Anoche el autoproclamado presidente interino de Venezuela prometió intensificar la presión contra el gobierno de Maduro. “No vamos a evadir nosotros nuestra responsabilidad, creían a lo mejor, no sé, que me iba a ir o que les iba a salir así de sencillito, pues no pero si quieren avanzar háganlo eso si asuman las consecuencias”, dijo Guaidó.

Guaidó, quien es reconocido como presidente interino por más de 60 países, desconoce la decisión de la Asamblea Constituyente, alegando que ese órgano es ilegítimo. La Asamblea le quitó los fueros a Guaidó por considerar que usurpó las funciones de Maduroy ,aunque no es inminente un arresto, el proceso seguirá su curso en el Tribunal Supremo de Justicia cuyos jueces responden al gobierno.