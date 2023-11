"Harás que Argentina vuelva a ser grande": el mensaje de Donald Trump tras el triunfo de Javier Milei

"Estoy muy orgulloso de ti", afirmó el expresidente estadounidense.

El expresidente republicano de Estados Unidos Donald Trump afirmó este domingo en su plataforma Truth Social que el ultraderechista Javier Milei "cambiará por completo" Argentina tras ganar las presidenciales.

"Estoy muy orgulloso de ti. Cambiarás por completo tú país y harás que Argentina vuelva a ser grande", escribió en un mensaje antes de que se publiquen los resultados oficiales.

El probable rival del presidente demócrata Joe Biden en las presidenciales de 2024 en Estados Unidos le dio la "enhorabuena" por su victoria.

Congratulations to Javier Milei on a great race for President of Argentina. The whole world was watching! I am very proud of you. You will turn your Country around and truly Make Argentina Great Again!

Donald Trump Truth Social Post 07:27 PM EST 11/19/23

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) November 20, 2023