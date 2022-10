Hijo de inmigrantes indios, exbanquero y exministro de Finanzas: Rishi Sunak es el favorito para ser el nuevo primer ministro de Reino Unido

Sunak, defensor de la ortodoxia presupuestaria, seduce a gran parte del Partido Conservador en momentos en que el Reino Unido atraviesa una fuerte crisis económica y social agravada por las idas y vueltas de Liz Truss que desestabilizaron a los mercados y hundieron a la libra.

El exministro de Finanzas británico Rishi Sunak es el favorito para ser designado, quizás a partir de este mismo lunes, nuevo jefe de gobierno en el Reino Unido, en reemplazo de Liz Truss tras la decisión de Boris Johnson de no presentar su candidatura.

Johnson, cuya postulación dividía de manera profunda al Partido Conservador, afirmó el domingo por la noche en un comunicado que tenía los 100 apoyos necesarios para presentarse, pero que prefería no hacerlo a raíz de la fractura en la formación de derecha.

"En los últimos días he llegado a la conclusión de que simplemente no sería lo correcto. No se puede gobernar con eficacia si no hay un partido unido en el Parlamento", dijo en un comunicado el ex primer ministro, que abandonó el poder a inicios de septiembre tras acumular los escándalos.

Johnson volvió el sábado de unas vacaciones en el Caribe para garantizarse el apoyo de al menos 100 diputados, condición indispensable para presentarse, y aseguró que tenía 102.

Su retirada, que ocupaba las portadas de la prensa británica este lunes, abre el camino a la victoria de Rishi Sunak, de 42 años, que había perdido justamente la carrera para suceder a Johnson contra Liz Truss, efímera primera ministra que renunció tras apenas 44 días en el poder.

Este hijo de inmigrantes indios, que estudió en las mejores escuelas y que es un rico exbanquero, sería el primer dirigente surgido de una minoría étnica en gobernar el país.

Mordaunt no abandona

Durante un intenso fin de semana de negociaciones, Sunak anunció el domingo su candidatura. "Quiero enderezar nuestra economía, unir nuestro partido y actuar por nuestro país", declaró en Twitter, prometiendo "integridad, profesionalidad y responsabilidad".

Sunak es por ahora el único candidato con los 100 apoyos necesarios. La otra candidata, la ministra de Relaciones con el Parlamento, Penny Mordaunt, se encuentra lejos de esa cifra. Le quedan algunas horas, hasta las 14H00 locales (13H00 GMT), para lograrlo. Una tarea que parece difícil.

Mordaunt indicó el domingo por la noche que continuaba en carrera, presentándose como la persona que podía unir al partido.

"Al tomar esta difícil decisión, (Boris Johnson) puso al país por delante del partido, y al partido por delante de él mismo", tuiteó Mordaunt este lunes por la mañana.

"Trabajó para garantizar el mandato y la mayoría de la que disponemos. Deberíamos utilizarlos correctamente, y sé que trabajará con nosotros para hacer eso", agregó.

Si la ministra obtiene los apoyos necesarios y no abandona a pesar de la ventaja de su rival, los afiliados del Partido Conservador tendrán que votar en línea de aquí al viernes para decidir a su futuro jefe y primer ministro.

En caso contrario, Rishi Sunak podría ser declarado vencedor este mismo lunes para convertirse en el quinto primer ministro desde el referéndum del Brexit de 2016, que abrió una página de turbulencias económicas y políticas en el Reino Unido.

Ortodoxia presupuestaria

Sunak criticó con dureza el plan económico ultraliberal de Truss.

Siempre seguro de sí mismo, Johnson, de 58 años, dijo que estaba convencido de que habría tenido, de ser candidato, "una buena oportunidad (...) de volver a Downing Street", tras haber anunciado su renuncia al cargo de primer ministro en julio, acorralado por decenas de dimisiones en su gobierno, entre ellas la de Sunak.

Johnson también dijo estar "bien posicionado" para liderar a su partido durante las próximas elecciones legislativas previstas dentro de dos años.

Por su parte, y con ventaja en los sondeos, la oposición laborista reiteró su llamamiento a elecciones anticipadas.

"Los tories están a punto de darle a Rishi Sunak las llaves del país sin que haya dicho una palabra sobre el modo en que gobernará", tuiteó la vicejefa de los laboristas, Angela Rayner. "Nadie votó para eso", agregó.