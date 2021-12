Influencer uruguayo en EE.UU. recolecta y envía plata a inmigrantes detenidos para que hablen con sus familias en Navidad

Carlos Espina tiene más de dos millones de seguidores en TikTok y junta fondos para ayudar a inmigrantes detenidos en la frontera.

Carlos Espina nació hace 23 años en Montevideo y hace 18 que vive con su familia en Texas, Estados Unidos. Actualmente estudia derecho empujado por el sueño de ser abogado de inmigración.

Hace años trabaja como activista social, especialmente atendiendo la situación de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos y permanecen demorados por largos periodos, a veces meses, en los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), mientras se define si se les otorga el asilo o son deportados a sus países de origen.

Esta Navidad, tal como ha hecho en años anteriores, decidió junto a un grupo de amigos encabezar una iniciativa solidaria para que los inmigrantes detenidos se sientan acompañados.

Espina tiene 2.3 millones de seguidores en la red social TikTok, donde sube principalmente videos sobre noticias vinculadas a la inmigración en Estados Unidos. Por ejemplo, en los últimos días ha estado muy activo con el caso de Rogel Aguilera-Mederos, un conductor cubano condenado a 110 años de prisión por un siniestro de tránsito que terminó con cuatro muertos.

En esta plataforma, y sumado a los más de 250.000 seguidores en Facebook e Instagram, Espina comenzó a recolectar fondos para entregar a inmigrantes detenidos.

Según relató a Telemundo, entrega una carta y entre 15 y 20 dólares, con el fin de que estas personas puedan realizar una llamada internacional y comunicarse con sus familias en otros países.

“Sé lo difícil que es estar encerrado, especialmente en esta época del año. Por eso, me gustaría brindarte mi amistad y ofrecerte un regalo de Navidad y año nuevo. En estos días, te deposité dinero en la comisaría para que compres unas cosas o hagas llamadas. Yo sé que no es mucho, pero espero que este acto de solidaridad sea bien recibido. También, si hay otras personas ahí contigo que quieran recibir ayuda, diles que me escriban y con gusto les ayudaré. Que Dios te bendiga y recuerda que no están solos. Habemos muchos aquí afuera que los apoyamos”, dice la carta que envía el uruguayo a los inmigrantes, adjuntando su dirección para que puedan llegar más pedidos.

En agosto del 2020 Espina dialogó con Desayunos Informales acerca de una iniciativa de recolección de fondos para pagarle la luz a las personas más pobres de su ciudad, College Station, en el momento más duro de la pandemia y el confinamiento.

En ese momento, contó cómo empezó a trabajar en el servicio a los demás: “Desde los cinco años vivo en Texas y aquí está lleno de inmigrantes, especialmente de México y Centroamérica. Veía muchas necesidades en otras personas y empecé a realizar servicios. Empecé con el fútbol, con el proyecto Fútbol para el futuro (campamentos del deporte para personas de bajos recursos) y me fui dando cuenta que tenía poder para ayudar en otras áreas, temas más sociales, y me apasioné mucho”.