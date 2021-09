Investigación de la OMS y FDA concluye que “no hay necesidad de una tercera dosis en la población en general”

“Dada la cantidad limitada de vacunas disponibles, se salvarán más vidas si se las damos a quienes tienen un mayor riesgo de sufrir Covid, que son aquellos que aún no han recibido ni una dosis”, expresan.

Una investigación realizada por expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Federal de Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) concluyó que no hay pruebas que marquen la necesidad de aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a la población en general.

El artículo publicado este lunes en la revista médica The Lancet y consignado por el periódico español El País y The New York Times, señala que la eficacia de las vacunas sigue siendo muy alta contra todas las variantes del coronavirus, incluida la delta.

“El conjunto de pruebas acumuladas hasta el momento parecen mostrar que no hay necesidad de una tercera dosis en la población general, dado que la protección contra la enfermedad grave sigue siendo alta”, dice el documento escrito por 18 autores.

Los investigadores aseguran que los estudios publicados hasta el momento no aportan “pruebas creíbles” de que esté disminuyendo la protección contra las presentaciones graves del virus, “que es el principal objetivo de las vacunas”.

Admiten, sin embargo, que la efectividad de las vacunas es mayor contra los cuadros graves que contra los más leves.

“Dada la cantidad limitada de vacunas disponibles, se salvarán más vidas si se las damos a quienes tienen un mayor riesgo de sufrir Covid, que son aquellos que aún no han recibido ni una dosis”, expresan.

Las dosis de refuerzo sí pueden ser útiles para las personas inmunodeprimidas. Además, señalan que en mayores de 75 años las vacunas muestran algún debilitamiento en la protección contra la hospitalización, a raíz de las variantes.