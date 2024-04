Irán advirtió a Israel y Estados Unidos que bombardeo en Siria, que dejó 13 muertos, "no quedará sin respuesta"

El mandatario iraní condenó el "acto inhumano, agresivo y despreciable de invasión y violación flagrante de las normas internacionales".

Irán advirtió el martes a Israel y Estados Unidos que va a responder al ataque que mató la víspera a 13 personas, incluidos siete miembros de su Guardia Revolucionaria en Damasco, en una operación que amenaza con atizar las tensiones en Oriente Medio.

El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenéi, advirtió que "el régimen perverso sionista será castigado" y el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, aseguró que ese "crimen cobarde no quedará sin respuesta".

"Día tras día somos testigos del fortalecimiento del frente de resistencia y del disgusto y el odio de las naciones libres contra la naturaleza ilegítima" de Israel, afirmó Raisi.

Según él, Israel "incluyó los asesinatos indiscriminados en el orden del día" tras haber sufrido "reiteradas derrotas y fracasos contra la fe y la voluntad del Frente de Resistencia" pero "debe saber que nunca logrará sus siniestros objetivos con medios tan inhumanos".

El bombardeo imputado a Israel, contra la sección consular de la embajada iraní en Damasco, dejó trece muertos, siete de los cuales eran Guardianes de la Revolución iraníes. El edificio albergaba el consulado y la residencia del embajador iraní en Siria.

Los ataques incluyeron "seis misiles disparados por cazas F-35", según Teherán y fueron los primeros dirigidos contra un edificio diplomático iraní en Siria, un país en guerra civil desde 2011 y donde Irán y sus aliados apoyan al gobierno del presidente Bashar al Asad.

Irán envió también "un mensaje importante a Estados Unidos" en el que destacó que Washington "debe ser considerado responsable" del ataque, debido a su apoyo a Israel.

El mensaje, cuyo contenido no fue revelado, fue transmitido a "un funcionario de la embajada suiza", que representa los intereses estadounidenses en Irán, indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amir Abdollahian.

Sin embargo la Casa Blanca aseguró que Estados Unidos no está involucrado. "No tuvimos nada que ver con el ataque en Damasco, no estuvimos involucrados de ninguna manera", dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

AFP