Jefe del grupo Wagner dio la bienvenida a sus mercenarios a Bielorrusia y dijo que emprenderán un "nuevo camino" rumbo a África

No descartan volver a Ucrania donde sigue la guerra debida a la invasión rusa.

El jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, dio este miércoles la bienvenida a los que se han trasladado a Bielorrusia y les aseguró que después los paramilitares irán a África.

"Se ha tomado la decisión de que estemos aquí, en Bielorrusia, un tiempo", señala una voz atribuida a Prigozhin en un vídeo difundido por el canal de Telegram Razgruzka Wagnera, próximo al grupo de mercenarios.

Durante ese tiempo, agregó Prigozhin, quien también distribuyó el vídeo en su propio canal de Telegram, Wagner convertirá el Ejército bielorruso en el "segundo del mundo".

"Y si hace falta y es necesario, saldremos en su defensa", agregó. Después, el grupo mercenario elevará su nivel de preparación y emprenderá un "nuevo camino", con dirección a África, dijo.

A la vez, no descartó que en algún momento Wagner tenga que volver a Ucrania, donde sigue la guerra debida a la invasión rusa.

"Puede que volvamos a la campaña militar especial en el momento cuando estemos seguros de que nos obligarán a avergonzarnos a nosotros y nuestra experiencia", afirmó.

Prigozhin spoke to the mercenaries of PMC "Wagner" in Belarus

