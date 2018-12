Juan Darthés rompió el silencio, dijo que no violó a Thelma: “Yo estoy muerto, estoy indignado y con una bronca increíble”

El actor fue entrevistado por el periodista argentino Mauro Viale.

Las declaraciones completas de Juan Darthés:

¿Qué respondés a la acusación de Thelma?

No pasó, no existió. Estoy muerto, estoy indignado y con una bronca increíble. No salí a hablar antes porque los médicos me recomendaron que no hablara.

Ayer decidí mirar una nota, a partir de eso no te puedo explicar la noche que pasé. Tuve pensamientos muy oscuros, dije: ya estoy muerto. Quiero que la gente sepa que yo estoy muerto.

Yo estoy muerto, dos veces no me pueden matar. Lo único que me interesa es decir mi verdad porque quiero que la gente la sepa, nunca hice eso, yo nunca violé a nadie, nunca acosé a nadie.

¿Cómo puede ser mentira la versión de Thelma?

La versión de Thelma ella sabrá. Te puedo asegurar que ella golpeó la puerta de mi habitación porque la tarjeta no le funcionaba, yo la saqué de la habitación, le dije: estás loca ¿qué te pasa? Vos tenés novio. Fui yo el que le dije que mis hijos tenían la misma edad que ella. Por dios ¿cómo puedo hacer una cosa así?

¿Cómo puedo pensar lo que piensa ella? Si yo supiera lo que piensa ella… no tengo idea por qué lo hace. Si yo fuera el país también lo creería, con cien mujeres avalando cosas que no son ciertas.

Yo voy a ir a Nicaragua, me voy a presentar. Yo soy el único tipo que cuando alguien dijo algo de mí, me presenté. Yo llevé el caso a la Justicia, avalé que lo investigaran. Yo no me borré, yo estoy acá.

Si esto es así soy el primero que me mato, el primero que me condeno. Ya se pusieron en el lugar de Thelma… pero no es verdad.

Iremos a la Justicia de dónde sea. No pasó absolutamente nada, fui yo el que la saqué de la habitación. Y le dije: Thelma, vos tenés la edad de mis hijos, salí de acá.

No pasó absolutamente nada, ella se me insinuó, se me acercó, me quiso dar un beso, le dije : ¿pero qué te pasa? Ella estaba de novia.

¿Vos no creés que con toda una cadena nacional de gente hablando mierdas de mí no va a salir gente a hablar de mí? ¿La teoría del rumor vos no la creés?

¿Cómo estás ahora?

Ya te dije, yo estoy muerto, lo único que me importa son mis hijos y mi mujer. Yo lo único que le pido a la gente es que si esto fuera mentira ¿qué pasaría? Porque me están llevando a cualquier lado. Yo lo único que quiero hacer es cuidar a estos dos pingos que viste acá (en referencia a sus hijos) y a mi mujer.

Yo no estaba solo en ese viaje, había más padres, al otro día estaba todo bien, hasta Thelma volvió conmigo en el avión.