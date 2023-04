"La abracé mucho, no creía que no le hubiera pasado nada": el relato de la madre de una niña que asiste a la guardería de Blumenau

Fernanda Bubniak es la madre de Lelé, una niña de dos años que asiste a la guardería en Blumenau, donde fueron asesinados cuatro alumnos este miércoles. En diálogo con Telemundo, la mujer contó cómo fue el momento en el que se enteró de la tragedia y todo lo que sucedió hasta que finalmente pudo abrazar […]

Fernanda Bubniak es la madre de Lelé, una niña de dos años que asiste a la guardería en Blumenau, donde fueron asesinados cuatro alumnos este miércoles. En diálogo con Telemundo, la mujer contó cómo fue el momento en el que se enteró de la tragedia y todo lo que sucedió hasta que finalmente pudo abrazar a su hija.

"Yo estaba en el trabajo, mi hija tiene 2 años, va a cumplir 3. Yo estaba en el trabajo y vi que una compañera mía se paró llorando mucho, no sabía lo que había pasado", comenzó relatando la mujer, que seguía conmocionada por lo ocurrido.

"Mi teléfono empezó a sonar mucho y ahí yo atendí y mi otra amiga preguntó '¿tu llevaste a Lelé a la escuelita hoy?', y yo le dije: 'la llevé'", continuó.

El diálogo continuó: "Tú no viste lo que pasó allá", le respondió su amiga. Fernanda no había visto nada, entonces preocupada empezó a preguntarle qué era lo que había ocurrido. "Me dijo: 'hubo un atentado allá, entró un hombre allá…'”.

Fernanda no aguantó y largó el teléfono. Empezó a llorar y sufrió una crisis de ansiedad fuerte. No sabía qué hacer. "Agarré mi teléfono e intenté llamar a la profesora Simone. Llamé y la profesora Simone atendió y le pregunté '¿y Lelé?'. Ella dijo: 'a los bebés pudimos encerrarlos en el baño' y quedé sabiendo que Lelé estaba bien", agregó.

No pudo ir a buscar a su hija a la guardería porque no podía quedarse de pie luego de recibir la noticia. "Mis amigas vinieron a buscarla aquí, cuando llegaron la abracé mucho a ella porque no creía que no le hubiera pasado nada", sostuvo.

"La profesora fue una heroína por haber tomado esa actitud. Solo agradecer a Dios, agradecerle a ella y queda aquí un dolor gigante por los padres que perdieron a sus hijos que son los compañeritos de ella (Lelé)", señaló. "Esta escuela es una extensión de nuestra familia, siempre ha sido muy acogedora, entonces nosotros no sabemos ni explicar lo que pasó", confesó.

El autor del ataque, un hombre de 25 años, "se entregó" en una sede de la Policía Militar, donde "fue detenido", informó por su parte la fuerza en un comunicado. La policía confirmó las "cuatro muertes y otras víctimas trasladadas a hospitales de la ciudad para ser asistidas".

Según la prensa local, el atacante irrumpió en el establecimiento privado con un hacha y mató a tres niños y una niña de entre 5 y 7 años.