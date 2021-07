La Casa Blanca apuesta a la cantante Olivia Rodrigo para promover vacunación entre jóvenes en Estados Unidos

La ídola adolescente mantuvo una reunión con el presidente Biden y grabó junto al epidemiólogo Anthony Fauci varios videos sobre la importancia de la vacunación.

La popular cantante estadounidense Olivia Rodrigo visitó este miércoles la Casa Blanca, donde se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y grabó videos para promover en sus redes sociales la vacunación contra el Covid-19 entre los jóvenes.

A sus 18 años, Rodrigo es una de las artistas jóvenes con mayor proyección del país, y el Gobierno de Biden confía en que su visita suponga un impulso para que más integrantes de la "generación Z" decidan vacunarse.

"Mañana, Olivia Rodrigo visitará la Casa Blanca para reunirse con el presidente y el doctor (y epidemiólogo Anthony) Fauci, y para grabar videos sobre la importancia de que los jóvenes se vacunen", dijo este martes a Efe un funcionario de la Casa Blanca, que pidió el anonimato.

Rodrigo publicará los videos en sus canales de distintas redes sociales, donde en total tiene más de 28 millones de seguidores, y en ellos "responderá preguntas importantes que tienen los jóvenes sobre lo que implica recibir la vacuna", agregó la fuente.

La visita se anunció también en la página de Instagram de Biden junto a una foto de sí mismo cuando era joven, el presidente escribió: "Sé que este joven se habría vacunado". "Pero tenemos que conseguir proteger también a otros jóvenes. ¿Quién está dispuesto a ayudar?", preguntó Biden en su publicación.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Olivia Rodrigo respondió: "¡Cuenta conmigo! ¡Nos vemos mañana en la Casa Blanca!".

En Estados Unidos, los jóvenes de entre 18 y 29 años son el grupo de edad con una tasa más baja de vacunación: apenas el 38 % habían recibido al menos una dosis a finales de junio, según un reciente informe de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Eso preocupa a la Casa Blanca, que ha visto cómo el ritmo de vacunación en Estados Unidos se estancaba justo cuando la variante delta del coronavirus está cobrando fuerza en el país.

El 56 % de los estadounidenses mayores de 12 años han recibido la pauta completa, y esa tasa crece muy lentamente desde hace semanas, por lo que la Casa Blanca ha intensificado sus esfuerzos para convencer a los más escépticos.

Para llegar a los más jóvenes, en concreto, la Casa Blanca ha contactado a pediatras y organizadores de campamentos de verano, reclutado a influentes de las redes sociales y paseado a Fauci por canales de YouTube y Tik Tok.

La ayuda de Rodrigo es probablemente su recurso más potente hasta ahora: con su disco de debut "SOUR" y en concreto su balada "Driver's License", la antigua estrella Disney se convirtió este año en la más escuchada en el mundo anglosajón, por delante de Justin Bieber o Ariana Grande.

EFE

