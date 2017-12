La historia de Federico: un niño de ocho años explicó cómo es tener síndrome de Asperger

Federico García Villegas nació en Colombia y dijo a su madre que se sentía incomprendido por sus compañeros de la escuela.

Su madre, Andrea Villegas, decidió ayudarlo a grabar su testimonio y lo compartió en las redes.

“Por eso no soy ni loco, ni freak, ni raro, solo mi manera de percibir las cosas es diferente y también la de procesar la información. No es una enfermedad y no hay que buscarle cura. Es parte de mí y lo seguirá siendo toda mi vida”, contó en el video.

Federico explicó que es un niño como cualquier otro:

“Por eso puedo parecer diferente, la verdad es que soy un niño como cualquier otro. Con sueños, ilusiones y solo quiero que me conozcan, me entiendan y me ayuden a encajar en la comunidad”.

Los niños con Asperger, a diferencia de los casos de autismo, tienen coeficiente intelectual dentro de la media y adquieren la capacidad del lenguaje a la edad que corresponde. Sin embargo, fallan en sus habilidades sociales.

“Me cuesta entender las emociones de los demás, y las mías. Si quieres que entienda algo, dímelo con tus propias palabras. Porque no entiendo el lenguaje no verbal”, admitió.

El video de Federico dio la vuelta al mundo y fue reproducido más de 7,5 millones de veces en Facebook. Él ya contó cómo se siente: