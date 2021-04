La indignación del personal de la salud argentino por las declaraciones de Alberto Fernández

El mandatario argentino señaló que "el sistema de salud también se relajó", aunque luego explicó que se refería a las clínicas privadas y no a los profesionales.

Este miércoles el presidente argentino Alberto Fernández anunció nuevas restricciones de circulación y apuntó contra los prestadores privados de la salud: "El sistema de salud también se ha relajado", sentenció. Dijo que utilizaron camas en procesos quirúrgicos que podían esperar y eso provocó la ocupación de camas "que hoy en día pueden ser muy necesarias para atender al Covid".

Sus dichos no cayeron bien en la comunidad médica y de la salud en general y las respuestas comenzaron a llegar a través de las redes sociales, bajo el hashtag #relajadoslaspelotas. Por ese medio compartieron imágenes en las que, por ejemplo, se ven las marcas de los rostros por los elementos de protección tras largas jornadas de trabajo.

COMO NO ME PUEDO RELAJAR EN EL CARIBE, ME RELAJO ACÁ EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS @alferdez #relajadolaspelotas #RelajadosLasPelotas pic.twitter.com/SGODHtGBR6

— ᴄʜɪɴᴀ ♛ (@YohanaaGaleanno) April 15, 2021