"La llamé para arreglar y no se pudo": los audios que comprometen a Villa en su denuncia por abuso sexual

El jugador llegó al Ministerio junto a su abogado, se le leyeron sus derechos y aceptó ser indagado

El futbolista de Boca Juniors Sebastián Villa es indagado este jueves en la causa que lo investiga por abusar sexualmente de su ex pareja, Tamara Doldán. Llegó al Ministerio Público de Esteban Echeverría junto a su abogado para brindar su declaración, según informó el medio argentino Infobae.

La audiencia comenzó a las 11:30, se le leyeron sus derechos y el jugador afirmó que aceptará ser interrogado, de acuerdo a lo que consignó el mencionado medio.

Esta indagatoria llega luego de más de un mes y medio de investigación, iniciada el 14 de mayo pasado, con la incorporación de una extensa cantidad de testimonios, chats y documentos.

La última evidencia que se incorporó al expediente compromete al futbolista. Se trata de una conversación entre una amiga de la víctima y Félix Benítez, mano derecha del jugador, que quedó registrada en audios.

En los audios, Benítez reconoce que intentaron arreglar con la víctima para que no denuncie, pero no lo lograron. "No te podés poner de culo hoy en día con una mujer porque tenés todo para perder, la llamé para arreglar y no se pudo", expresó.

En otro de los audios, Benítez comentó que Villa le pidió que hable con ella (Doldán): "Si quiere que no se le vean más lo moretones y que se le borren milagrosamente en tres días vamos al mejor dermatólogo para que le pongan la mejor crema, y le pido disculpas", manifestó.

"Se trató de buscar una solución, pero ella no quiso. Está enojada y se la entiende", agregó Benítez.

Antes que estos audios se dieran a conocer, otra mujer aseguró ante la Justicia haber sido víctima de violencia por parte del futbolista.

La nueva involucrada, que decidió no realizar denuncia penal contra el deportista para no ver su trabajo afectado -explicó que es empleada en boliches donde acuden futbolistas- declaró en el marco de la causa que involucra a Doldán.

Según la declaración a la que accedió Infobae, la joven identificada como F. sufrió un intento de abuso sexual por parte del futbolista el 26 de mayo de 2021, la misma noche en la que Doldán acusa a Villa de haberla violado.